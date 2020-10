Stiri pe aceeasi tema

- Polonia a amendat gigantul Gazprom cu peste 7,6 miliarde de dolari, pentru construirea gazoductului Nord Stream 2 fara aprobare Autoritatea pentru Concurenta din Polonia (UOKiK) a anuntat miercuri ca a amendat grupul rus Gazprom cu 29 miliarde zloti zloti (7,61 miliarde de dolari), din cauza ca a construit…

- Gazoductul Nord Stream 2 ar urma sa dubleze capacitatea gazului rusesc pompat direct in Germania la 110 miliarde de metri cubi pe an. Proiectul, in care compania de stat Gazprom a investit jumatate din costul de 9,5 miliarde de euro este finanțat din imprumuturi de la Royal Dutch Shell, OMV din Austria,…

- Rusii de la Gazprom au fost amendati de Autoritatea de Concurenta din Polonia (UOKiK) cu 213 milioane zloti (57 milioane de dolari) din cauza lipsei de cooperare privind lucrarile la proiectul Nord Stream 2, transmite Reuters, citat de Agerpres.

- Autoritatea de concurența din Polonia a amendat Gazprom cu 213 milioane de zloți (48,2 milioane de euro) din cauza ca gigantul rus din domeniul energiei nu a cooperat in cadrul investigației privind construirea conductei de gaze Nord Stream 2, transmite Reuters. Polonia se opune conductei, care va aduce…

- Autoritatea de Concurenta din Polonia (UOKiK) a anuntat, luni, ca a amendat Gazprom, companie controlata de statul rus, cu 57 milioane de dolari din cauza proiectului Nord Stream 2, care ar submina concurența de pe piața gazelor naturale, transmite Reuters, citat de Agerpres.

- Polonia a amendat gigantul Gazprom cu 57 mil. dolari. Marul discordiei: gazoductul care inunda Europa cu gaze rusești Autoritatea de Concurenta din Polonia (UOKiK) a anuntat luni ca a amendat grupul rus Gazprom cu 213 milioane zloti (57 milioane de dolari) din cauza lipsei de cooperare privind lucrarile…

- Autoritatea de Concurenta din Polonia (UOKiK) a anuntat luni ca a amendat grupul rus Gazprom cu 213 milioane zloti (57 milioane de dolari) din cauza lipsei de cooperare privind lucrarile la proiectul Nord Stream 2, transmite Reuters potrivit Agerpres. Gazoductul Nord Stream 2 reprezinta o investitie…

- Daca comparam daunele aduse intereselor americane de Nord Stream-2 și daunele in cazul crearii unui sistem financiar și economic „anti-vandal” (anti-sancțiune) in Uniunea Europeana, atunci gazoductul rusesc este practic irelevant. Și daca Washingtonul va fi lipsit de posibilitatea de a face presiuni…