Polonia, aliatul natural al Marii Britanii post-Brexit

- Negocierile intre Canada si Marea Britanie pe tema unui acord comercial de amploare vor incepe imediat dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, afirma premierul Canadei, Justin Trudeau, citat de publicatia The Times.

- Marea Britanie isi va produce in Franta primele sale pasapoarte albastre din perioada post-Brexit, un simbol al independentei pentru multi britanici care au sustinut iesirea tarii lor din blocul comunitar, a anuntat joi Martin Sutherland, directorul executivul al companiei britanice De La Rue, specializata…

- Uniunea Europeana ar trebui sa majoreze taxele pe combustibilii fosili pentru a putea sa isi atinga obiectivele in domeniul combaterii incalzirii climei si totodata pentru a acoperi golul bugetar provocat de iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, au apreciat mai multi fosti oficiali europeni intr-o…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene, a organizat dezbaterea publica intitulata „Romania in contextul Brexit. A doua etapa a negocierilor dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie“. In interventia pe care a sustinut-o in timpul evenimentului…

- Guvernul olandez recruteaza in jur de 900 de ofiteri vamali pentru consolidarea controalelor vamale dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza luni site-ul de stiri dutchnews.nl. Potrivit ministrului adjunct al finantelor, Menno Snel, guvernul va plasa in aceasta saptamana anunturi…

- Aflat la Londra, Mihai Daraban a subliniat importanța consolidarii schimburilor comerciale dintre cei doi parteneri, cu accent pe stimularea exporturilor romanești. In acest context, Daraban aprecizat ca intreaga rețea de Camere de Comerț și Industrie din Romania va informa in permanența mediul de…

- Uniunea Europeana nu are inca suficienta vointa politica pentru anularea sau reducerea sanctiunilor internationale impotriva Rusiei, a declarat vineri reprezentantul permanent al Rusiei la UE, Vladimir Chijov, relateaza site-ul agentiei Tass. "Uniunea Europeana nu a introdus noi sanctiuni.…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca a luat nota de recentele declarații ale prim-ministrului Marii Britanii, Theresa May, prin care se facea referire la o posibila limitare a drepturilor cetațenilor europeni care vor dori sa se stabileasca in Marea Britanie la o data ulterioara termenului de retragere…