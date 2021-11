Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe polonez a anuntat miercuri ca l-a convocat pe insarcinatul cu afaceri al ambasadei Belarusului, guvernul de la Varsovia acuzand ca pe teritoriul polonez a avut loc o incursiune dinspre Belarus a unor persoane inarmate si care purtau uniforme, incident calificat drept „provocare”…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki acuza Uniunea Europeana (UE), intr-un interviu publicat in editia de luni a cotidianului britanic de afaceri Financial Times (FT), de faptul ca ameninta Polonia cu „un pistol la timpla” prin faptul ca-i cere sa revina asupra unor reforme judiciare contestate si o…

- Rusia a cerut ambasadei SUA la Moscova sa ridice imunitatea diplomatica a trei dintre angajații sai suspectați ca au furat lucruri de la un cetațean rus, a anunțat vineri agenția de presa Interfax, citand Ministerul de Externe, conform Reuters. In cazul in care Statele Unite vor refuza sa…

- Polonia l-a convocat pe insarcinatul cu afaceri al Belarusului, Aleksandr Czasnuski, in legatura cu situatia migrantilor prezenti la frontiera dintre cele doua tari, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Uniunea Europeana l-a acuzat pe presedintele belarus Aleksandr Lukasenko de orchestrarea unei…

- Ministerul de Externe polonez a anuntat ca il va convoca pe ambasadorul Regatului Unit la Varsovia pentru a oferi explicatii privind motivele pentru care unui jurnalist polonez acuzat de antisemitism, islamofobie, homofobie si justificarea violului i s-a refuzat intrarea pe teritoriul britanic, a…

- Numarul celor care trec ilegal frontiera intre Polonia si Germania a crescut in ultimele saptamani, a indicat joi Ministerul german de Interne, transmite dpa. In august 2021, politia a depistat 474 de persoane care au intrat in tara in mod clandestin pe la granita dintre Polonia si Germania,…

- Armata poloneza trimite militari si vehicule catre frontiera de est, ca reactie fata de exercitiile militare Zapad-2021 de saptamana aceasta ale Rusiei si Belarusului, potrivit Euronews. Aceste manevre au loc in contextul unor tensiuni intre Moscova si statele membre NATO, inclusiv Polonia, care se…

- Israelul și-a chemat sambata insarcinatul cu afaceri de la Varșovia pentru consultari, intr-un raspuns dur la o lege promulgata de Polonia, care limiteaza drastic dreptul de restituire a proprietaților confiscate dupa Al Doilea Razboi Mondial, lege care afecteaza in mare masura comunitatea evreiasca…