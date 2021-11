Polonia acuză Belarusul că vrea să provoace un incident major la frontieră Autoritatile poloneze au acuzat luni Minskul ca incearca sa declanseze o confruntare majora, dupa ce imagini postate pe social media arata sute de migranti care se indreapta spre frontiera dintre Belarus si Polonia, transmite Reuters. Intr-o inregistrare video distribuita de serviciul de blogging belarus NEXTA pot fi vazuti migranti cu rucsacuri si imbracati in haine de iarna mergand pe marginea unei autostrazi.

Alte imagini arata grupuri de migranti pe marginea soselei, escortati de barbati inarmati si imbracati in uniforme kaki.



''Belarusul vrea sa provoace un incident major,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

