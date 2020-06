Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele in exercitiu al Poloniei, Andrzej Duda, s-a clasat pe primul loc in alegerile prezidentiale care au avut loc duminica in tara, cu 41,8% din voturi, potrivit unui sondaj Ipsos, citat de dpa.In turul al doilea, Andrzej Duda il va infrunta pe candidatul liberal si primar al Varsoviei,…

- Presedintele in exercitiu al Poloniei, Andrzej Duda, s-a clasat pe primul loc in alegerile prezidentiale care au avut loc duminica in tara, cu 41,8% din voturi, potrivit unui sondaj Ipsos, citat de dpa. In turul al doilea, Andrzej Duda il va infrunta pe candidatul liberal si primar al…

- Sectiile de votare pentru alegerile prezidentiale din Polonia s-au deschis duminica la ora locala 07:00 (05:00 GMT), polonezii urmand sa il desemneze pe seful statului intr-un scrutin care a fost amanat din cauza pandemiei de COVID-19, informeaza dpa si AFP. Cu cele mai mari sanse este creditat presedintele…

- Construcția unei conducte majore de gaze din Norvegia urmeaza sa inceapa in zilele urmatoare și va reprezenta o „etapa” in ceea ce privește independența Poloniei fața de gazul rusesc, a declarat, luni, președintele polonez, Andrzej Duda, relateaza APA citand Associated Press.Gaz-System, compania…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a numit joi un fost oficial din Ministerul de Justitie din guvernul condus de partidul Lege si Justitie (PiS) in postul de presedinte interimar al Curtii Supreme, in locul unei magistrate la final de mandat cu o pozitie critica fata de formatiunea nationalista aflata…

- Parlamentarii polonezi au respins luni o propunere a partidului de guvernamant Lege si Justitie (PiS) de a organiza scrutinul prezidential de la 10 mai numai cu vot prin corespondenta, facand ca perspectivele mentinerii alegerilor la aceasta data sa fie tot mai nesigure in contextul pandemiei de…

- Liderul Porozumienie, partid aliat cu nationalistii aflati la putere in Polonia, a propus vineri modificarea Constitutiei pentru a permite prelungirea mandatului actualului presedinte Andrzej Duda cu doi ani si amanarea alegerilor prezidentiale, preconizate pentru luna mai, potrivit Reuters."Date…