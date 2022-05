Stiri pe aceeasi tema

- Polonia a strans peste 1.000 de declaratii ale martorilor in legatura cu crimele de razboi comise de fortele ruse in Ucraina, a afirmat vineri un ministru adjunct al justitiei polonez, in cadrul unei conferinte internationale organizate in Lituania, informeaza thenews.pl.

- Rusia ”nu va fi trasa la raspundere” pentru crimele de razboi comise in Ucraina, datorita puterii sale ca ”stat nuclear” si ”santajeaza Europa cu amenintari”, a declarat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-un interviu pentru grupul de experti Chatham House.

- Uniunea Europeana a condamnat joi ‘grave incalcari ale dreptului umanitar’ si ‘crime de razboi’ comise de Rusia in Ucraina, conform unei declaratii a sefului diplomatiei europene, Josep Borrell, care a subliniat ca liderii rusi trebuie sa fie trasi la raspundere pentru aceasta, potrivit France Presse.…

- Procurorii polonezi au adunat peste 300 de declaratii ale martorilor, in cadrul unei anchete cu privire la crimele de razboi comise de fortele ruse in Ucraina, a anuntat ministrul justitiei polonez, Zbigniew Ziobro, citat de thenews.pl.

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) va crea o misiune alcatuita din experți pentru a ancheta incalcarile dreptului internațional comise Rusia de cand a invadat Ucraina, a anunțat, joi, delegația canadiana, in numele a 45 de state membre ale organizației.

- Romania s-a alaturat altor 38 de state, printre care Marea Britanie și Franța, și a sesizat Curtea Penala Internaționala de la Haga pentru a investiga presupusele crime de razboi, crime impotriva umanitații și acte de genocid comise de Rusia in Ucraina, a transmis miercuri ministrul Afacerilor Externe,…

- Procurorul Curtii Penale Internationale Karim Khan a anunțat luni, 28 februarie, ca va deschide o ancheta asupra presupuselor crime de razboi comise de Rusia in Ucraina, transmite BBC. In urma unei examinari preliminare a situației, procurorul Khan a confirmat ca exista o baza rezonabila pentru a „crede…