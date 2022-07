Stiri pe aceeasi tema

- Legitimata la CSA Steaua Bucuresti, Andreea Ana este originara din Mangalia, in vreme ce Razvan Arnaut reprezinta CS Farul Constanta.Andreea Ana, originara din Mangalia, si Razvan Arnaut, de la CS Farul Constanta, au urcat pe podium, fiecare cucerind medalia de bronz, la turneul international "Poland…

- Polonia a furnizat Ucrainei peste 240 de tancuri si 100 vehicule blindate, a declarat marti presedintele polonez Andrzej Duda, relateaza dpa. Varsovia a trimis, de asemenea, sisteme de rachete, mitraliere si munitie, a afirmat presedintele Duda in cursul unei intalniri cu ambasadori, transmite Agerpres.ro.…

- ARAD. Omul numarul 1 de la UTA, Alexandru Meszar a anunțat ca nu se sta pana se semneaza actele cu noii investitori. Se lucreaza, iar in acest sens s-au semnat deja contracte cu patru jucatori noi. Dupa cum bine se știe, alți 9 fotbaliști din actualul lot sunt deja acontați.

- Serghei Andreev, ambasadorul Rusiei in Polonia, a fost atacat cu vopsea roșie dupa ce și-a facut luni apariția la o ceremonie de comemorare a infrangerii Germaniei naziste in al Doilea Razboi Mondial. Russian ambassador to Poland splattered with red paint by protesters screaming "fascist" during a Victory…

- Președintele Volodimir Zelenski a anuntat lansarea United24, o platforma online pentru strangerea de fonduri in sprijinul Ucrainei. Potrivit liderului de la Kiev, platforma va deveni principala sursa de colectare a donațiilor in sprijinul Ucrainei, iar fondurile vor fi directionate catre misiunile de…

- Polonia nu are niciun ”motiv coerent” sa invoce forta majora intr-un contract existent pentru a nu mai plati mai multe vaccinuri impotriva COVID-19 de la Pfizer, a declarat un oficial al Comisiei Europene pentru Reuters. In aprilie, ministrul polonez al Sanatatii, Adam Niedzielski, a declarat ca Varsovia…

- Ucraina a propus ca Polonia sa se alature grupului de țari care ar acționa ca un garant de securitate pentru Kiev, iar Varșovia va accepta oferta, a declarat principalul consilier de politica externa al președintelui polonez Andrzej Duda, Jakub Kumoch. Jakub Kumoch a declarat pentru site-ul polonez…

- Compania a incheiat 3438 contracte de achizitii publice in valoare totala de 1.728.909,49 lei. Insolventa societatii comerciale Lavranson SRL, cu sediul social in Constanta, merge mai departe la Tribunalul Constanta Instanta a stabilit un nou termen in cauza, respectiv 14 mai 2022. Judecator sindic…