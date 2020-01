Polonia a semnat vineri acordul definitiv privind achizitia a 32 de avioane stealth de ultima generatie F-35 din SUA, in valoare de 4,6 miliarde de dolari, pentru a-si consolida fortele aeriene si in acelasi timp relatiile cu Washingtonul, transmite AFP.



"Este o zi importanta pentru aviatia militara poloneza, pentru securitatea Republicii Polone, dar si pentru securitatea acestei regiuni a Europei", a afirmat presedintele polonez Andrzej Duda la semnarea acordului de catre ministrul polonez al apararii Mariusz Blaszczak si ambasadorarea Statelor Unite in Polonia, Georgette Mosbacher.

