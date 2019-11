Polonia a repatriat circa 100 de tone din rezervele sale de aur de la Banca Angliei

Stiri pe aceeasi tema

- Polonia a repatriat circa 100 de tone din rezervele sale de aur, in valoare de aproximativ 18,3 miliarde de zloti (4,7 miliarde de dolari), depozitate la Banca Angliei, a comunicat luni seful Bancii centrale poloneze, Adam Glapinski, conform Hotnews. Polonia si-a pastrat cea mai mare parte a rezervelor…

- Pe 8 noiembrie 2019, activele oficiale de rezerva au ajuns la un nou nivel-record de 3,056 miliarde dolari, in creștere cu circa 40 milioane de dolari, in comparație cu finele lunii octombrie 2019, cand acestea constituiau circa 3.014 miliarde de dolari, scrie mold-street.com.

- Investitiile straine directe au scazut in primele noua luni din 2019 cu circa 6,26% fata de perioada similara a anului trecut, la 4,237 miliarde de euro, conform datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei. "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 4,237 miliarde de…

- Circa 275.000 de hectare de fond forestier, proprietatea publica a statului, au fost impadurite cu aproximativ doua miliarde de puieti forestieri de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, din 1991 si pana in prezent, potrivit datelor publicate de Regie. "Regia Nationala a Padurilor -…

- Donald Trump a anunțat, vineri, ca și-a dat acordul oficial ca polonezii sa intre in Statele Unite ale Americii fara viza pe o perioada de 90 de zile. Președintele american a anunțat ca va acorda Poloniei acces la Programul Visa Waiver al Departamentului de Stat, care le permite cetatenilor din tarile…

- Romania trebuie sa faca o evaluare a costurilor cu inlocuirea carbunelui pentru producerea energiei si pentru reconversia industriala si profesionala in Gorj si Valea Jiului si sa solicite la Bruxelles fonduri europene pentru a realiza aceasta tranzitie, in contextul in care Germania si Polonia au…

- Rezervele detinute in dolari americani in trimestrul al doilea al acestui an se cifrau la 6.790 miliarde dolari, sau 61,63% din rezervele alocate, comparativ cu 6.740 miliarde, sau 61,86%, in primul trimestru. Aceasta este cea mai mica pondere ocupata de dolarul american in rezervele valutare globale…

- In cursul lunii au avut loc intrari de 615 milioane euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta constituite de institutiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finantelor Publice, alimentarea contului Comisiei Europene si altele.De asemenea, au avut loc iesiri…