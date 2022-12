Polonia a refuzat să acorde vize delegației Ruse pentru întâlnirea OSCE Polonia a refuzat sa acorde vize delegației ruse care trebuia sa participe la intalnirea OSCE. Acum, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, acuza Occidentul ca refuza sa faca o punte de legatura cu Rusia prin ISCE. Delegatia Rusiei trebuia sa participe la o reuniune a ministrilor de externe ai Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), joi si vineri, la Lodz. Polonia a declarat ca Moscova va fi reprezentata in schimb de reprezentantul sau permanent la OSCE. La o conferinta de presa programata sa coincida cu reuniunea, Lavrov a enumerat o lista de nemultumiri istorice ale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

