Polonia a primit lansatoare de rachete HIMARS pentru descurajarea Rusiei

Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana sarbatorește "primul succes" in cadrul ofensivei sale la Bahmut, o batalie indelungata și sangeroasa din conflictul cu Rusia. Progresul trupelor noastre in zona Bahmut este un punct de cotitura in apararea acestui oraș pe care Rusia a incercat sa-l cucereasca inca din vara trecuta.…

- Polonia a primit primele cinci lansatoare de rachete HIMARS de fabricație americana și le va amplasa in nord-estul țarii, in apropiere de exclava ruseasca Kaliningrad.... The post Polonia a primit primele cinci lansatoare de rachete HIMARS. Le va amplasa in apropiere de exclava ruseasca Kaliningrad…

- Polonia a primit primul lot de lansatoare de rachete HIMARS de fabricatie americana, pe care intentioneaza sa le desfasoare in regiunea ce se invecineaza cu Rusia, a anuntat luni ministrul apararii polonez, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Ministrul Apararii Naționale din Polonia, Mariusz Blaszczak, a anunțat joi ca a discutat cu responsabilii Lockheed Martin despre posibilitatea de a produce sistemele de rachete HIMARS in Polonia.

- Pentagonul incearca sa identifice sursa scurgerilor pe retele de social media a unor documente clasificate care detaliaza planurile SUA si ale aliatilor din NATO privind consolidarea ofensivei ucrainene in fata invaziei ruse, relateaza vineri AFP si EFE. Pentagonul „analizeaza” publicarea acestor documente…

- Pentagonul incearca sa identifice sursa scurgerilor pe retele de social media a unor documente clasificate care detaliaza planurile SUA si ale aliatilor din NATO privind consolidarea ofensivei ucrainene in fata invaziei ruse, relateaza vineri AFP si EFE.Pentagonul "analizeaza" publicarea acestor documente…

- Polonia a livrat Ucrainei zece tancuri de tip Leopard 2A4 suplimentare, asa cum a promis, anunta joi, 9 martie, ministrul polonez al Apararii, Mariusz Blaszczak. Acestea se adauga celor patru care au fost trimis luna trecuta. „Este vorba despre un batalion de tancuri grele care, in cazul Poloniei, au…

- UE a aprobat al zecelea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei printre care restricții la exportul de bunuri, precum și masuri impotriva entitaților care sprijina razboiul. „Impreuna, statele membre ale UE au impus cele mai puternice și mai extinse sancțiuni de pana acum pentru a ajuta Ucraina sa caștige…