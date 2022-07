Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana trebuie sa fie pregatita pentru eventualitatea ca invazia rusa din Ucraina sa provoace stramutarea si mai multor persoane in blocul comunitar, a avertizat luni, la Praga, ministrul ceh de interne Vit Rakusan, relateaza DPA. „Speram cu totii ca situatia se va ameliora, dar nu vedem…

- Germania sprijina Polonia si Romania in vederea adaptarii cailor ferate ale celor doua tari pentru a permite exportul milioanelor de tone de cereale blocate in Ucraina, din cauza blocadei maritime a Rusiei, a afirmat ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, transmite Reuters. „Sinele de cale…

- Organizatia Natiunilor Unite investigheaza presupusa trimitere a copiilor ucraineni in Rusia, unde ar urma sa fie apoi oferiti spre adoptie familiilor ruse, a declarat, miercuri, Inaltul Comisar al Natiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, relateaza AFP, citata de News.ro. Michelle…

- Evacueaza milioane de ucraineni, ii conduc pe liderii straini in vizita la Kiev, transporta milioane de tone de cereale – caile ferate ucrainene joaca un rol esential de la inceperea invaziei ruse, in urma cu aproape patru luni, fiind practic „o a doua armata”, potrivit directorului general Oleksandr…

- Polonia a primit peste 4 milioane de refugiati care au fugit de razboiul din Ucraina incepind din 24 februarie, a anuntat astazi politia de frontiera poloneza, scrie digi24.ro. Simbata, in Polonia au intrat in jur de 24.900 de refugiati din Ucraina, comparativ cu 24.700 in ziua precedenta. In acelasi…

- Peste 4.8 milioane de ucraineni au fost inregistrati ca refugiați in Europa dupa lansarea invaziei Rusiei pe 24 februarie, a anuntat joi Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR), relateaza agentiile AFP si DPA. Numarul ucrainenilor care dupa acea data au trecut granita fara a…

- Fostul comandant de forțe terestre in Dobrogea, generalul in rezerva Virgil Balaceanu, atrage atenția ca dotarea Forțelor Navale ale Romaniei intarzie nepermis de mult. In actualul context din Ucraina și de la granița de sud est a Romaniei și cu dotarea extrem de precara a Forțelor Navale, Dobrogea…

- Poliția de Frontiera anunța ca, duminica, in Romania, 7.648 de cetateni ucraineni au intrat in țara, in scadere fata de ziua precedenta. ”In data de 01.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 107.432 de persoane, dintre care 7.648 de cetateni…