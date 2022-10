Polonia a început de sâmbătă să primească gaze din Norvegia, printr-o nouă conductă în regiunea baltică Conducta se afla in centrul strategiei Poloniei de a-si diversifica aprovizionarea cu gaze dincolo de Rusia, care a inceput cu ani inainte ca invazia Moscovei in Ucraina, inceputa in februarie, sa declanseze o criza energetica globala. O purtatoare de cuvant a Gaz-System a declarat pentru Reuters ca livrarile au inceput la 6.10 a.m. (04:10 GMT), iar nominalizarile sau cererile de trimitere a gazelor prin conducta, pe 1 octombrie, au totalizat 62,4 milioane de kilowati-ora (kwh). Conducta, cu o capacitate anuala de 10 miliarde de metri cubi, a fost inaugurata oficial marti, la o zi dupa ce au fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polonia a inceput de sambata sa primeasca gaze printr-o noua conducta in regiunea baltica, care porneste din Norvegia si trece prin Danemarca si Marea Baltica, a declarat operatorul polonez de gazoducte Gaz-System, transmite Reuters. Conducta se afla in centrul strategiei Poloniei de a-si diversifica…

- Autoritațile de la Varșovia, ingrijorate de luptele din jurul centralei nucleare ucrainene de la Zaporojie, au distribuit tablete de iod pompierilor regionali pentru a le da oamenilor in caz de expunere la radiații, a anunțat joi ministrul adjunct de Interne din Polonia, potrivit Reuters.Iodul este…

- In cadrul unui forum economic de la Vladivostok, Vladimir Putin a amenințat ca va intrerupe livrarile de energie daca se vor impune plafoane de preț pentru exporturile de petrol și gaze ale Rusiei, relateaza The Guardian . Liderul rus a calificat drept „stupide” apelurile europene pentru plafonarea…

- Livrarile de gaze din Rusia catre Europa prin gazoductul Nord Stream 1 nu vor fi reluate in totalitate pana cand „Occidentul colectiv” nu va ridica sancțiunile impotriva Moscovei din cauza invaziei sale in Ucraina, a declarat Kremlinul, potrivit Financial Times. Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant…

- Vladimir Putin escaladeaza tensiunile cu Occidentul, dupa ce a hotarat sa trimita avioane de razboi MIG, dotate cu rachete hipersonice Kinzhal, chiar in inima Europei, in apropierea granitelor Poloniei si Lituaniei, in enclava Kaliningrad, care apartine Moscovei. Ministerul rus al Apararii a anuntat…

- Tarile UE au incheiat saptamana trecuta un acord pentru a-si reduce cererea de gaze, pentru a incerca sa umple depozitele de gaze si sa se pregateasca pentru o posibila intrerupere completa a livrarilor Rusiei. Acordul cere tuturor tarilor UE sa reduca voluntar consumul de gaze cu 15% in aceasta iarna…

- Rusia a reluat furnizarea gazelor prin conducta Nord Stream 1, dupa o pauza de zece zile, cauzata de o revizie tehnica, a anunțat operatorul gazoductului, calmand astfel ingrijorarile Europei privind aprovizionarea cu gaze naturale, in contextul sancțiunilor reciproce dintre Occident și Rusia, scrie…

- Rusia a reluat joi furnizarea gazelor prin conducta Nord Stream 1, dupa o pauza de zece zile, cauzata de o revizie tehnica, a anunțat operatorul gazoductului, calmand astfel ingrijorarile Europei privind aprovizionarea cu gaze naturale, in contextul sancțiunilor reciproce dintre Occident și Rusia, scrie…