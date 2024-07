Polonia a impus restricții transportatorilor ucraineni Autoritațile din Polonia au impus restricții la intrarea și ieșirea din țara pentru transportatorii ucraineni care nu dețin autorizație de transport internațional de marfuri. Despre acest lucru a anunțat Serviciul vamal de stat al Ucrainei pe canalul sau Telegram. {{754788}}"Incepind cu 01.07.2024, ora 0:00, partea poloneza a suspendat la punctele de control intrarea și ieșirea din/in Republ Citeste articolul mai departe pe noi.md…

