Polonia a fost condamnată de CEDO pentru discriminare sexuală Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat, astazi, Polonia pentru ca a retras custodia copiilor unei mame care a inceput o relatie cu o alta femeie dupa ce a divortat de sotul ei. Reclamantei i s-a acordat initial custodia dupa un “divort amiabil” in 2005. Ulterior, un tribunal polonez i-a retras custodia copiilor sai. Instanta si-a bazat decizia pe o evaluare in care mama a fost intrebata daca este lesbiana și daca a avut relatii sexuale cu noua ei partenera. Intr-o alta procedura, in care a fost implicat doar cel mai mic copil, instanta a refuzat sa il plaseze cu mama sa, invocand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a decis ca mesajele private ale unuia dintre soți, de pe site-urile de intalniri, pot fi probe in instanța in procesele de divorț sau de incredințare a minorilor. “Probele acestea, care pana in momentul de fața ar fi constituit un veritabil dosar penal. Pentru ca…

- Polonia va elimina sectia disciplinara pentru judecatori, in conditiile in care Curtea Europeana de Justitie a decis ca aceasta incalca normele UE. Anuntul a fost facut de liderul PiS, vicepremierul Jaroslaw Kaczynski, care a tinut insa sa critice instanta europeana acuzand extinderea jurisdictiei dincolo…

- Inculpata a fost condamnata la pedeapsa de trei luni de inchisoare, pentru infractiunea de continuarea executarii lucrarilor dupa dispunerea opririi acestora de catre organele de control competente. Instanta a amanat aplicarea pedepsei de trei luni de inchisoare in termenul de supraveghere de doi ani…