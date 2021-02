Stiri pe aceeasi tema

- Franta inregistreaza o scadere a numarului de infectari cu Covid-19 pentru a patra zi consecutiv. Conform datelor Ministerului Sanatatii din Franța, citate de Reuters, 19.175 de infectii cu noul coronavirus au fost confirmate in ultimele 24 de ore. Cu o zi in urma fusesera raportate 20.586 de cazuri…

- Polonia a identificat primul sau caz de COVID-19 la nurci, a anuntat Ministerul Agriculturii din aceasta tara. Asta sporeste ingrijorarile cu privire la masurile costisitoare de sacrificare in cadrul unei industrii cu peste 350 de ferme, informeaza astazi Reuters. Autoritatile din mai multe state au…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a carui tara nu a obtinut pana acum nicio doza de vaccin impotriva COVID-19, a facut apel marti la Uniunea Europeana sa ajute Kievul si alte cinci foste republici sovietice sa-si vaccineze populatiile, relateaza AFP si Reuters. "Statele membre UE trebuie sa…

- Danemarca a identificat 33 de infectari cu noua tulpina de coronavirus care se raspandeste rapid in unele zone din Marea Britanie, potrivit autoritatilor, relateaza Reuters. Institutul de stat pentru vaccinuri (SSI), autoritatea daneza pentru boli infectioase, a afirmat intr-un raport publicat miercuri…

- Israelul a anuntat azi ca va interzice intrarea strainilor din toate tarile, in incercarea de a preveni raspandirea noii tulpini de coronavirus, considerata a fi deosebit de contagioasa, scrie agerpres . Incepand de miercuri, de la ora 14.00 (12.00 GMT), numai cetatenii israelieni si strainii cu permise…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki i-a confirmat vineri cancelarului german Angela Merkel faptul ca Varsovia este pregatita sa blocheze bugetul multianual al UE din cauza disputei privind conditionarea accesarii fondurilor europene de statul de drept. ''Am reafirmat hotararea noastra de opune…

- Alegerile din SUA s-au incheiat insa controversele legale și acțiunile in justiție continua sa dea speranțe susținatorilor lui Donald Trump. Polonia asteapta sa vada cum evolueaza din punct de vedere politic si legal situatia din Statele Unite, inainte de a-l recunoaste pe Joe Biden ca presedinte,…

- Disputa in legatura cu bugetul si planul de recuperare ale Uniunii Europene va fi in cele din urma rezolvata, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban, in timp ce un inalt oficial de la Varsovia a spus ca Polonia are dreptul sa ceara "un nou compromis" pentru acest acord, relateaza Reuters…