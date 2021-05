Polonia a descoperit 16 cazuri de COVID-19 cu varianta indiană a coronavirusului Persoanele care vin in Polonia din Brazilia, India sau Africa de Sud vor intra in carantina, a declarat marti ministrul polonez al sanatatii, care a anuntat in acelasi timp ca 16 cazuri de COVID-19 cu varianta indiana a coronavirusului SARS-CoV-2 au fost confirmate in Polonia, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Dintre aceste cazuri, semnalate in zona capitalei Varsovia si a orasului Katowice, doua sunt in familia unui diplomat polonez revenit din India. ''In cazul Braziliei, Indiei si Africii de Sud, persoanele venite din aceste locatii vor trebui sa intre automat in carantina,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

