- Cele 27 de state membre ale UE au definitivat vineri un acord ce prevede plafonarea pretului petrolului pe care Rusia il va livra statelor terte la 60 de dolari pe baril, informeaza AFP, citata de Agerpres . Masura se va aplica prin impunerea ei companiilor ce furnizeaza servicii de transport sau de…

- Reprezentanții guvernelor din Uniunea Europeana discutau joi despre un plafon de preț pentru petrolul rusesc transportat pe mare la 60 de dolari/baril, cu o revizuire la doua luni, cedand presiunilor unor țari de a reduce acest plafon, relateaza Reuters.

- Comisia Europeana a cerut celor doua state membre ale UE sa aprobe un preț maxim de 60 de dolari pentru barilul de petrol rusesc, scrie The Wall Street Journal, citand mai multe persoane familiare cu discuțiile.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a contestat joi menținerea Rusiei in cadrul Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), in cursul unei interventii prin video-conferinta in fata Adunarii Parlamentare a acestei organizatii internationale, care s-a reunit la Varsovia, relateaza…

- Plafonarea prețului petrolului rusesc: Decizia „in urmatoarele zile”, spune SUA Coaliția de state care incearca sa impuna un plafon la prețul petrolului rusesc, din care fac parte G7, Uniunea Europeana și Australia, ar urma sa anunțe limita propusa „in urmatoarele zile”.

- Oficialii americani și occidentali finalizeaza planurile de impunere a unui plafon pentru prețurile petrolului rusesc, in contextul in care Banca Mondiala a avertizat ca orice plan va avea nevoie de participarea activa a economiilor de piața emergente pen

- Ministrii Energiei ai Uniunii Europene au respins, vineri plafonarea, pretului gazelor rusesti! Dar Bruxelles-ului i s-a trasat sarcina de a elabora propuneri pentru a limita veniturile producatorilor de energie din afara gazelor si pentru a ajuta firmele de energie sa ramana pe linia de plutire. Fonduri…

