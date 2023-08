Autoritatile poloneze au prezentat Comisiei Europene o estimare de cost, in valoare de un miliard de euro, pentru investitiile necesare a fi facute in infrastructura astfel incat Varsovia sa poata majora tranzitul de cereale si alte produse agro-alimentare ucrainene via granita dintre Polonia si Ucraina, a spus o sursa europeana pentru agentia de presa PAP.