Polonia a „ANEXAT” Rusia! Anunţul ce a făcut vâlvă în toată lumea (VIDEO) Polonezii protesteaza din nou la adresa Rusiei. Locuitorii din Varsovia au reactionat la recentele anexari de teritorii ucrainene de catre Kremlin, iar marsul lor a facut valva in toata lumea. Mai multe ONG-uri au organizat un referendum fictiv privind ”anexarea” ambasadei Rusiei la Varsovia pentru a protesta cu umor impotriva actiunilor acestei tari in Ucraina. […] The post Polonia a "ANEXAT" Rusia! Anuntul ce a facut valva in toata lumea (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

