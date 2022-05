Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul polonez a abolit joi sistemul disciplinar extrem de controversat pentru judecatori, unul din punctele de disputa in relatia cu Uniunea Europeana, care a criticat reformele despre care spune ca obstructioneaza independenta justitiei, transmit AFP si Reuters. Fii la curent cu cele…

- Desfiintarea acestui sistem disciplimnar este una dintre conditiile impuse de catre Comisia Euroepana (CE) Varsoviei, in vederea efectuarii unor plati in valoarea de 35 de miliarde de euro in cadrul planului european de relansare economica postcovid.

- Uniunea Europeana a anuntat vineri ca isi va relua prezenta diplomatica la Kiev, dupa ce a mutat-o temporar in Polonia dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia, transmite Reuters. Seful delegatiei UE in Ucraina Matti Maasikas s-a alaturat vineri inaltilor oficiali ai UE sositi in vizita la Kiev pentru…

- Tensiunile sunt la cote ridicate intre vecini din cauza unei crize a migranților despre care Uniunea Europeana și Polonia spun ca a fost creata de Belarus, o acuzație pe care Minskul o respinge. UE acuza, de asemenea, Minsk ca sprijina invadarea Ucrainei de catre Rusia, a informat Reuters.„...suspecții…

- Președintele sarb Aleksandar Vucic va incerca sa obțina un nou mandat in alegerile prezidențiale care vor avea loc duminica. In timp ce Vucic le promite sarbilor „pace și stabilitate”, Occidentul pune presiune pe administrația sa pentru a alege intre legaturile stranse cu Rusia și visul Serbiei de a…

- Polonia va sustine procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeana, a anuntat luni ministrul de Externe polonez, Zbigniew Rau, dupa ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni ca a semnat o cerere oficiala pentru aderarea tarii sale la blocul comunitar, relateaza Reuters. ''Polonia…

- Uniunea Europeana se pregateste sa le acorde ucrainenilor care fug de razboi dreptul de sedere si de munca in blocul european pentru o perioada de pana la trei ani, au afirmat oficialitati UE si franceze, informeaza luni Reuters.Cel putin 300.000 de refugiati ucraineni au intrat in Uniunea Europeana…