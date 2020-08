Stiri pe aceeasi tema

- Rutierul polonezul Jakub Kaczmarek (Mazowsze Serce Polski) a castigat, vineri, etapa a doua a Turului ciclist al Tinutului Secuiesc, in timp ce romanul Emil Dima (Giotti Victoria) s-a clasat al doilea, potrivit paginii de Facebook a cursei, potrivit Agerpres.Kaczmarek a fost cronometrat cu…

- Rutierul polonez Adrian Kurek (Mazowsze Serce Polski) a castigat prologul editiei din acest an a Turului ciclist al Tinutului Secuiesc, desfasurat pe strazile din municipiul Sfantu Gheorghe, in timp ce Serghei Tvetcov, component al nationalei Romaniei, a sosit al doilea. Kurek a fost cronometrat…

- In perioada 06.08.2020 - 08.08.2020 se va desfasura Turul Ciclist al Tinutului Secuiesc, editia a XIII-a, iar circulatia participantilor la eveniment se va face pe partea dreapta a drumului, cat mai aproape de partea carosabila, pe urmatoarele segmente de drum: Joi, 06.08.2020, orele 11:00 DN 13 - Sf.…

- Etapa a treia a competiției internaționale „Hajdunanas Beach Volleyball”, desfașurata in Ungaria, in perioada 11-12 iulie, a fost caștigata de perechea Laurean Andrei Crișan (Știința Explorari) – Raul Ilieș. Cei doi au repetat astfel succesul din etapa a doua a turneului, care a avut loc in perioada…

- Jandarmii harghiteni au fost solicitati de noua ori, weekend-ul trecut, pentru a indeparta ursii care si-au facut aparitia in mai multe localitati din judet. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Harghita, animalele au fost vazute in Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc,…

- Pompierii harghiteni au acționat in cursul nopții cu motopompe pentru evacuarea apei acumulate in urma ploilor torențiale din mai multe gospodarii și curți. Cele mai afectete au fost localitațile Praid și Ocna de Jos unde au fost inundate in total aproximativ 60 de case și curți. Și la Gheorgheni a…

- Romania a ajuns luni, 11 mai, la 15.588 de cazuri de infecție cu noul coronavirus, dupa ce in ultimele 24 ore s-au adaugat 226 de persoane testate pozitiv. Repartiția pe județe este neuniforma. Daca la Suceava avem 3.272 de cazuri, iar la București 1.519, in Braila s-au confirmat 19 cazuri, in Harghita…