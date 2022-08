Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de masini si camioane din Polonia s-au aliniat la mina de carbune Lubelski Wegiel Bogdanka, oamenii asteptand la coada zile si nopti pentru a se aproviziona cu combustibil pentru iarna, situatia amintind de vremurile comuniste, transmite Reuters. Potrivit sursei citate, Artur, in varsta de 57 de…

- Teama ca nu vor avea cu ce sa se incalzeasca la iarna ii face pe polonezi sa stea cu zilele la coada ca sa cumpere carbune. Camioane, tractoare cu remorci, masini private - zeci de autovehicule s-au aliniat in fața minei Lubelski Wegiel Bogdanka din estul Poloniei, relateaza Reuters.

- Reducerea aprovizionarii cu gaz rusesc in urma razboiului din Ucraina a dus la o creștere neașteptata in Germania a cererii de carbune pentru incalzire, in ciuda nocivitații sale. „Niciodata nu am mai vazut o asemenea aglomerație in timpul verii, atat de mulți oameni care doresc carbune”, spune Frithjof…

- Populatia poloneza a strans suma de 4,7 milioane de euro pentru a oferi o drona turceasca de lupta de tip Bayraktar Ucrainei, relateaza AFP. ”22.500.000 de zloti! Made in Poland”, si-a exprimat satisfactia jurnalistul Slawomir Sierakowski pe site-ul revistei poloneze de stanga Krytyka Polityczna, al…

- Germania nu va mai cumpara carbune rusesc de la 1 august, iar achizitiile de petrol rusesc vor inceta la data de 31 decembrie. Este o schimbare majora a surselor din care se aprovizioneaza cu energie prima economie europeana, a declarat miercuri secretarul de stat in Ministerul german de Finante, Joerg…

