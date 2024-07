Polonezii se pregătesc de război: Civilii se antrenează cot la cot cu soldații Polonezii au inceput sa se pregateasca temeinic in fața pericolului iminent al razboiului. La o baza militara din sud-vestul Varșoviei, aproximativ 200 de civili participa la antrenamente, invațand sa traga cu arme de foc, sa lanseze grenade și sa practice diferite tactici militare. Antrenamentele pentru razboi sunt organizate in cadrul unui program coordonat de armata […] The post Polonezii se pregatesc de razboi: Civilii se antreneaza cot la cot cu soldații appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

