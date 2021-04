Polonezii nu și-au deschis două zile ferestrele de teama unui... croissant Inspectorii polonezi pentru protecția animalelor și-au exprimat miercuri uimirea, dupa ce au fost chemați sa intervina în cazul un animal care parea periculos și care se ascundea într-un copac ... și care s-a dovedit a fi o croissant, relateaza AFP.

Societatea pentru Protecția Animalelor din Cracovia a povestit într-o postare pe Facebook ca a primit un apel disperat de la un rezident al acestui oraș din sudul Poloniei, care a susținut ca a observat un animal înspaimântator.

"El se afla într-un copac din fața casei de doua zile! Oamenii nu își… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

