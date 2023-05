Polonezii joacă tare: livrează grâu americanilor SUA sunt nevoite, in acest an, sa importe grau din Europa, dupa ce seceta a afectat culturile agricole, ceea ce a dus la creșterea preturilor pe piata locala, transmite Bloomberg. Primele livrari din Polonia au și ajuns deja, iar programul va continua in perioada urmatoare. Cel putin doua nave incarcate cu grau din Polonia ar fi ajuns in Florida in acest an, fiind așteptate și alte livrari in lunile viitoare, potrivit unor surse din piața. Acestea susțin ca traderul de produse agricole Andersons Inc. a livrat graul din Polonia catre o fabrica de faina a firmei Ardent Mills din Tampa, statul Florida.Aceste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

