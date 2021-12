Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Ornitologica Romana (SOR) ii solicita presedintelui Klaus Iohannis sa nu promulge modificarile "distructive" aduse Legii vanatorii, aratand ca aceasta poate produce "efecte dezastruoase" asupra biodiversitatii, potrivit Agerpres. Conform unui comunicat al SOR, propunerea legislativa…

- Mai multe zeci de mii de persoane au manifestat joi in Georgia pentru a cere eliberarea fostului presedinte Mihail Saakasvili, incarcerat de la revenirea sa in tara la inceputul lunii octombrie si care a inceput o greva a foamei, relateaza AFP, citata de Agerpres. Cel putin 50.000 de persoane s-au adunat…

- Zonele unde intervin echipele administratorului drumului public in aceasta saptamana, la Constanta Lucrarile de reconditionare a carosabilului se extind pe arterele rutiere din cartierul KM 4 5. Pe strada Progresului, se decoperteaza asfaltul existent pe tronsonul delimitat de strada Liliacului si strada…

- Mii de manifestanti au iesit sambata in strada in mai multe orase americane in cadrul unei noi editii a "Marsului femeilor" pentru a apara dreptul la avort, vizat de o ofensiva conservatoare fara precedent in Statele Unite, informeaza AFP preluat de agerpres. "Noi, femeile, suntem fiinte umane intregi…

- Ieri, 30 septembrie 2021, in jurul orei 08.45, polițiștii rutieri din Blaj au depistat o femeie de 35 de ani, din Campia Turzii, județul Cluj, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Iuliu Maniu din Blaj, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatoarei auto, cu aparatul…

- Platforma DA pregatește proteste impotriva actualei guvernari, care ar putea sa aiba loc dupa implinirea termenului de 100 de zile de cind PAS a obținut majoritatea parlamentara. Informația a fost confirmata, pentru Unimedia, de catre fosta deputata a Platformei DA, Inga Grigoriu. „Ne pregatim de protestele…

- Marea Britanie a cerut luni armatei sale sa fie pregatita sa vina in ajutor in criza de combustibil din tara, dupa un weekend in care britanicii ingrijorati s-au grabit la benzinarii, golind multe dintre acestea, comenteaza AFP. "Un numar limitat de soferi de camioane-cisterna militare trebuie sa…

- Polițiștii l-au „mirosit” baut in trafic pe un barbat din Campeni in timp ce conducea pe o strada din localitate. Ce indica aparatul etilotest Polițiștii l-au „mirosit” baut in trafic pe un barbat din Campeni in timp ce conducea pe o strada din localitate. Ce indica aparatul etilotest In data de 25…