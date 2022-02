Stiri pe aceeasi tema

- Acordul de finantare a fost semnat in luna septembrie 2020, iar durata de desfasurare a constructiei este de doi ani. Producatorul de acoperisuri din tigla metalica Blachotrapez, detinut de grupul polonez cu acelasi nume, a planificat sa inceapa in aceasta vara productia in noua fabrica pe care o construieste…

- Producatorul de mobilier de baie Savini Due isi extinde activitatea din Sebeș, printr-o investitie in valoare de 12 milioane de euro. Investitiile facute au vizat retehnologizarea, automatizarea si digitalizarea procesului de productie, aspecte ce vor da companiei posibilitatea de a dezvolta noi produse,…

- ” Rombat Bistrita, singurul producator integrat 360 O de baterii auto din Romania, isi consolideaza pozitia de lider pe piata locala de profil si incheie anul 2021 cu doua recorduri: vanzarile de baterii noi, dar si cea mai mare cantitate de plumb recuperata si reintrodusa in procesul de fabricatie.…

- Directorul general al companiei Pfizer, Albert Bourla, a declarat, luni, ca nu este sigur de necesitatea unei a patra doze de vaccin anti-COVID-19 si ca un vaccin pentru varianta Omicron, foarte contagioasa, va fi gata in martie, potrivit Reuters. Comentariile sale sunt suprinzatoare, dupa ce directorul…

- “PayPoint Romania, principalul operator de plati in numerar si incarcare electronica prin puncte de retail, anunta o investitie de peste 2 milioane de euro intr-o noua retea de terminale, care o va inlocui pe cea existenta. Peste 8.000 terminale cu sistem de operare Android au fost deja instalate in…

- Consilierii judeteni urmeaza sa-si dea acordul in urmatoarea sedinta de plen asupra finantarii unui contract de deszapezire care se va intinde pe patru ani, in loc de doi, ca pana acum. Banii alocati acestei proceduri sub forma unui credit de angajament insumeaza 55,5 milioane de lei, respectiv 13,9…

- Romania ar putea sa atraga o investiție norvegiana de 800 milioane euro in zece capacitati de productie a unui combustibil care poate sa inlocuiasca carbunele, iar printre locațiile vizate se afla inclusiv Valea Jiului, a anunțat ministrul propus al Energiei, Virgil Popescu. Acesta a precizat ca este…

- A fost semnat contractul de finanțare prin care Spitalul Județean de Urgența ”Dr. Constantin Opriș” primește un sprijin financiar in valoare de 14,36 milioane de lei pentru realizarea și echiparea spitalului modular din Baia Mare. Banii sunt alocați din fonduri europene, in cadrul Programului Operațional…