Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni au blocat luni seara strazile din capitala Varsovia si din alte orase poloneze, in semn de protest fata de o decizie care interzice aproape complet avorturile. Activistele pentru drepturile femeii, furioase dupa inasprirea legii poloneze deja restrictive privind avortul, au organizat proteste…

- Guvernul a aprobat, saptamana trecuta, hotararea privind acordarea garanției de stat aferenta imprumutului in valoare de 300 de milioane de lei de catre EximBank pentru compania aeriana low-cost Blue Air. Atat președintele comisiei de buget, senatorul PSD Viorel Arcaș, cat și senatorul Eugen…

- Dreapta la putere in Romania isi consolideaza pozitia in vederea alegerilor legislative de la 6 decembrie, in urma alegerilor locale, scrie presa internationalaDreapta aflata la putere isi consolideaza pozitia in vederea alegerilor legisaltive din decembrie, in urma alegerilor locale de duminica,…

- Vicepremierul Raluca Turcan susține ca alocatiile au fost deja marite cu 20% si se va ramane la aceasta majorare, intr-o prima etapa, chiar daca Curtea Constitutionala va stabili ca Guvernul nu are dreptate, avand in vedere ca legea adoptata de Parlament stabileste dublarea alocatiilor. ”Guvernul Orban…

- Mii de oameni au ieșit miercuri in strada la Sofia și s-au ciocnit cu forțele de ordine, intr-un nou protest care cere demisia guvernului condus de premierul Boiko Borisov, pe fondul acuzațiilor de corupție, potrivit Reuters. Aceleași acuzații au inceput sa ii atraga lui Borisov critici dure din partea…

- Protestele impotriva guvernului bulgar condus de premierul Boiko Borisov au intrat vineri in a 44-a zi, la Sofia manifestantii blocand intrarea in sediul televiziunii publice, transmite BTA, potrivit Agerpres.Citește și: Dragnea 'SE IA DE GULER' cu procurorul DNA pentru susținerile din sala…

- "Nu stiu care este temeiul, am acest drept de a depune acest conflict intre institutii. Singurul conflict este intre Orban si romani, acest Guvern trebuie sa plece cat mai curand. Nu ni se explica coerent cum se vor tine alegerile locale si cum se vor deschide scolile. L-am invitat in Parlament sa…

- Reprezentanții guvernului moldovenesc au inceput negocierile cu colegii sai ruși cu privire la acordarea unui imprumut Moldovei in suma de 200 de milioane de euro. Șeful statului spera ca pina la sfirșitul lunii august – inceputul lunii septembrie va fi cunoscut raspunsul la intrebarea cind va fi gata…