Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu a postat un mesaj pe Facebook in chiar prima zi dupa ridicarea restricțiilor."Cum este pentru voi prima zi fara masca in spații deschise?Eu deja am facut o plimbare la prima ora pana la cafea și a fost wow. Vreau sa va mulțumesc tuturor pentru ca ați ințeles sa respectați toate regulile…

- Ieri, prefectul Capitalei, Alin Stoica, spunea ca, conform datelor centralizate ieri, indicele de infectare la nivelul municipiului București este de 3,68 de cazuri la o mie de locuitori, acesta considerand ca este ”foarte posibil” ca acest indice de infectare sa scada sub 3,5 la mie in zilele urmatoare,…

- Timișoara și mai multe localitați din județul Timiș se mențin de cateva zile sub rata medie de 3 la mie infectare, astfel ca potrivit dispozițiilor legale Prefectul are obligația sa convoace Comitetul Județean pentru Situații de Urgența și sa coboare aceste localitați de la scenariul roșu la scenariul…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anunțat vineri ca restaurantele și hotelurile vor fi deschise complet pentru cei care au adeverința de vaccinare, relateaza Reuters. Ungaria va atinge o rata de imunizare de 40% pana la mijlocul saptamanii viitoare, a mai susținut premierul Viktor Orban intr-un interviu…

- Partidul Alternativa pentru Germania (AfD, populist de dreapta, de opozitie) si-a finalizat duminica programul pentru urmatoarele alegeri, concentrandu-si campania pe incetarea restrictiilor legate de pandemie, o linie mai ferma privind imigratia si iesirea din Uniunea Europeana. In a…

- Un tribunal din Bruxelles a ordonat miercuri guvernului belgian sa ridice in termen de 30 de zile toate masurile restrictive impuse in contextul pandemiei, a confirmat Ministerul de Interne pentru agentia dpa.

- Producatorul american de avioane Boeing a vandut 100 de avioane noi 737 MAX-7 unui vechi client al sau, Southwest Airlines, aceasta fiind cea mai mare comanda obtinuta de la ridicarea interdictiei de zbor a acestor aeronave de catre Statele Unite, la sfarsitul anului trecut, transmkite Reuters potrivit…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat luni ca planul sau de ridicare a lockdownului anti-COVID-19 va fi precaut, dar ireversibil, si va include cele mai apropiate date posibile pentru redeschiderea economiei Regatului Unit, relateaza Reuters. ''Trebuie sa fim foarte prudenti si ce dorim…