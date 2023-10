Polonezii au ieşit la vot în număr record. Cine a câştigat alegerile, conform primului exit-poll? Polonezii au ințeles semnificația alegerilor parlamentare și au ieșit la vot, duminica, in numar record: 72,9%, cea mai mare prezența inregistrata la parlamentare in istoria postcomunista a acestei tari. Partidul iliberal PiS a caștigat alegerile parlamentare din Polonia cu 36,8%, dar nu va putea forma un guvern, potrivit exit-poll-urilor, ceea ce ridica posibilitatea ca opoziția […] The post Polonezii au iesit la vot in numar record. Cine a castigat alegerile, conform primului exit-poll? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei sectii de votare din Varsovia au fost vizate de alerte cu bomba in timp ce polonezii votau duminica in cadrul alegerilor parlamentare, a declarat un purtator de cuvant al politiei, potrivit Reuters, citat de news.ro."Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate din trei sectii de votare", a…

- Comisia Electorala Naționala a Poloniei a publicat datele privind prezența la vot la alegerile parlamentare pana la ora locala 13:00. La ora 13:00, prezența la vot a fost de 22,59%. Aceasta cifra a fost mai mare decat la alegerile parlamentare de acum patru ani (18,14%). La alegerile parlamentare din…

- Victorie pentru fostul prim-ministru de stanga al Slovaciei, Robert Fico. El și-a invins rivalul progresist la alegerile parlamentare, dupa ce a facut campanie pentru a pune capat ajutorului militar acordat Ucrainei. Cu 99,2% din voturi de la aproximativ 6.000 de secții de votare numarate de Biroul…

- Potrivit rezultatelor aproape complete date publicitații duminica dimineața, partidul populist SMER-SD condus de Robert Fico a caștigat in mod clar scrutinul legislativ ce a avut loc sambata, 30 septembrie, in Slovacia. Cifric, partidul fostului premier Fico a obținut 23,3% din voturi, devansand partidul…

- Fostul premier de stanga al Slovaciei, Robert Fico, l-a invins pe rivalul sau progresist in alegerile parlamentare, dupa ce a facut campanie pentru a pune capat ajutorului militar acordat Ucrainei, arata rezultatele parțiale, scrie Reuters. De asemenea, Robert Fico a promovat ideea unor relații mai…

- Comunitatea europeana priveste cu ingrijorare spre Slovacia. Partidul populist pro-Rusia al fostului premier slovac, Robert Fico, a caștigat alegerile parlamentare potrivit agențiilor de presa internaționale.

- Jumatate dintre cei chestionati in cadrul unui Sondaj de opinie national realizat de INSCOP la comanda News.ro. declara ca in mod sigur ar merge la vot la alegerile parlamentare, PSD fiind pe primul loc in intentiile de vot, cu 31%, urmat in ordine de PNL si AUR. Diferenta PNL-AUR este sub 1 procent.…

- Centrul de rezistența naționala din Ucraina "SPROTIV" raporteaza ca ocupanții ruși au restricționat circulația persoanelor care nu au votat la pseudo-alegerile organizate in teritoriile ucrainene temporar ocupate, scrie Rador.SPROTIV noteaza ca, in regiunea Herson, au fost introduse restricții in…