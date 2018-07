Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Ons Jabeur (Tunisia) a invins-o, vineri, pe Vera Zvonareva (Rusia) cu 6-2, 6-2, intregind astfel tabloul sferturilor de finala la turneul BRD Bucharest Open care se desfasoara in aceste zile la Arenele BNR din Capitala. Partida programata initial joi a fost amanata pentru vineri…

- Desi BRD Bucharest Open se joaca in capitala Romaniei si nu in cetoasa Anglie, ploaia si-a facut de cap in ziua de ieri, astfel incat multe partide au fost intrerupte sau amanate, iar, la ora cand scriem acest comentariu, mai erau de disputat jocurile Sorana Cirstea – Maryna Zanevska (Belgia) si Vera…

- Organizatorii turneului de tenis BRD Bucharest Open au amanat pentru vineri o partida de simplu, Ons Jabeur (Tunisia) - Vera Zvonareva (Rusia), din cadrul optimilor de finala, si una de dublu, Jaqueline Cristian/Elena-Gabriela Ruse (Romania) - Monique Adamczak/Jessica Moore (Australia/N.2), din sferturi,…

- Jucatoarea romana Irina Bara (151 WTA) a fost eliminata, miercuri, in turul 2 al turneului de tenis BRD Bucharest Open (WTA), dotat cu premii totale de 250.000 dolari, fiind invinsa de slovena Polona Hercog (90 WTA) in doua seturi, 7-6, 6-2. Venita din calificari, Bara a reusit sa tina ritmul cu favorita…

- Jucatoarea Irina Bara, locul 151 WTA, venita din calificari, a fost eliminata, miercuri, in turul doi al turneului BRD Bucharest Open, de sportiva slovena Polona Hercog, locul 90 mondial si favorita 8, informeaza news.ro.Bara a pierdut meciul intr-o ora si 37 de minute, scor 5-7, 2-6.…

- Irina Begu, detinatoarea trofeului, eliminata in primul tur la Bucuresti: scor 2-6, 1-6, cu Ons Jabeur, locul 123 WTA, informeaza news.ro.Irina-Camelia Begu, locul 42 WTA si cap de serie numarul 3, a fost eliminata in turul I al BRD Bucharest Open, competitie la care este detinatoarea trofeului.…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara, venita din calificari, a avansat marti in turul 2 al turneului BRD Bucharest Open 2018 de la Arenele BNR, dupa ce a invins-o pe bulgaroaica Viktoria Tomova (128 WTA) cu 6-4, 7-5 intr-o ora si 53 minute de joc. Irina Bara, 23 ani, nr. 151 WTA, devine…

- Perechea Olaru – Schoofs, in semifinalele turneului ITF de la Cagnes-Sur-Mer ITF Cagnes-Sur-Mer (100,000$), sferturile de finala Raluca Olaru (1) / Bibiane Schoofs (1) – Amandine Hesse (wc) / Pauline Parmentier (wc) 6-2, 6-2 VIDEO Ioana Raluca Olaru și partenera ei olandeza, cap de serie numarul 1,…