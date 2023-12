Naționala masculina de polo pe apa a Romaniei a incheiat, joi, turneul amical de pregatire de la Budapesta cu o infrangere in fața Germaniei, scor 10-12. Caștigatoarea a fost desemnata in urma loviturilor de departajare, scorul la finalul timpului regulamentar de joc fiind egal, 9-9. Selecționata tricolora a pierdut și celelalte trei jocuri disputate, in […] Articolul Poloiștii tricolori… Source