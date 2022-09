Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata feminina de polo pe apa a Romaniei a fost invinsa la scor de echipa Ungariei, cu 22-0 (7-0, 4-0, 6-0, 5-0), sambata, in ultimul sau meci din Grupa A a Campionatelor Europene de polo pe apa de la Split (Croatia). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Nationala de polo masculin a Romaniei a remizat vineri, la Split, cu reprezentativa Olandei, scor 12-12, in ultimul meci din grupa C a Campionatului European, si va continua in faza play-off, pentru un loc in sferturile de finala, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Naționala masculina de polo pe apa a Romaniei s-a impus, miercuri, cu scorul de 11-4, in fața Germaniei, in cel de-al doilea meci disputat la Campionatele Europene de la Split, din Croația. In primul joc, tricolorii au fost invinși, luni, de puternica formație a Spaniei, campioana mondiala en-titre…

- Naționala feminina de polo pe apa a Romaniei intalnește, marți, 30 august, puternica formație a Croației, in cel de-al treilea meci de la Campionatul European. Partida de la Split este programata de la ora 18.30. In primele doua jocuri, echipa țarii noastre a pierdut cu 15-10 in fața Germaniei și cu…

- Ministrul PNL de Interne, Lucian Bode, a transmis luni, 15 august, intr-un mesaj de Ziua Marinei, ca Romania contribuie in mod substanțial la securitatea frontierelor Uniunii Europene, iar aderarea la Spatiul Schengen va fi o consecința fireasca. „Țara noastra contribuie consistent la securitatea Uniunii…

- Naționala masculina de polo pe apa a Romaniei a invins, sambata seara, la Targu Mureș, cu scorul de 20-9, echipa Slovaciei, intr-un meci amical. Partida s-a desfașurat in bazinul olimpic din cadrul Complexului Weekend. Selecționata tricolora se pregatește in vederea Campionatului European, ce va avea…

- Naționala feminina de fotbal a Romaniei, pregatita de Cristian Dulca, joaca in grupa G de calificare la Campionatul Mondial din 2023, avand ca adversare Italia, Elveția, Croația, Lituania și Republica Moldova. La sfarșitul lunii in curs au fost programate doua confruntari: Republica Moldova – Romania…

- Naționala feminina de baschet tineret a Romaniei, alcatuita din jucatoare sub 20 de ani, se pregatește la Targoviște in vederea Campionatului European, Divizia B, ce va avea loc in perioada 9-17 iulie, la Skopje, in Macedonia de Nord. Printre jucatoarele convocate la lotul național se numara Rebecca…