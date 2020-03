Stiri pe aceeasi tema

- Se așteapta ca autocarul sa ajunga acasa în cursul acestei seri. Grupul a parasit localitatea Lido de Jesolo din regiunea Veneto, duminica dimineața, pe traseul Italia-Slovenia-Ungaria-România. A fost anunțat Ministerul Afacerilor Externe din România, iar autocarul cu copiii din…

- Echipa de polo CSM Oradea a pierdut sambata, pe teren propriu, mansa tur din semifinalele EuroCup, cu formatia italiana CC Ortigia, scor 4-10, potrivit news.ro.Scorul pe reprize a fost 1-1, 1-4, 1-4, 1-1. Mansa retur va avea loc in 4 martie, in deplasare. Citește și: Calin Popescu…

- CSM Oradea a fost invinsa fara drept de apel de echipa italiana CC Ortigia, cu scorul de 10-4 (1-1, 4-1, 4-1, 1-1), sambata, in Bazinul Olimpic ''Ioan Alexandrescu'', in prima mansa a semifinalelor LEN Euro Cup la polo pe apa. Castigatoarea Cupei Romaniei 2020 a jucat de la egal la egal…

- CSM Oradea, care a castigat vineri, 14 februarie, Cupa Romaniei la polo pe apa masculin, va intalni sambata, 22 februarie, la Oradea, echipa italiana CC Ortigia, in semifinalele LEN Euro Cup - editia 2019/20."Urmarim de doua luni aceasta echipa. Am tot vorbit ca saptamana pe care tocmai am inceput-o…

- CSM Oradea, care a castigat vineri Cupa Romaniei la polo pe apa masculin, va intalni sambata 22 februarie, la Oradea, echipa italiana CC Ortigia, in semifinalele LEN Euro Cup - editia 2019/20, un meci considerat de antrenorul principal Dorin Costras "foarte greu", Ortigia fiind cotata mai bine decat…

- Steaua Bucuresti si CSM Oradea se vor infrunta, vineri, in finala Cupei Romaniei la polo pe apa masculin, dupa victoriile clare obtinute in semifinalele desfasurate vineri in Bazinul Steaua din Complexul Sportiv Ghencea din Capitala. Steaua, detinatoarea trofeului, a surclasat-o pe CSM…

- Echipa masculina de polo pe apa a României a fost învinsa de formatia Olandei cu scorul de 9-8 (2-2, 3-2, 1-4, 3-0), marti, în Grupa B a Campionatelor Europene de la Budapesta, scrie Agerpres.Tricolorii au început destul de bine si au condus cu 1-0 si 2-1, dar apoi Olanda…

- Echipa masculina de baschet SCM „U” Craiova nu a avut prea mult noroc la tragerea la sorti pentru sferturile Cupei Romaniei. Trupa lui Aleksandar Todorov va intalni in dubla mansa campioana CSM Oradea, formatie pe care nu a reusit s-o mai invinga de patru jocuri. Primul meci se va disputa in Banie,…