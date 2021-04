In ce zile au fost programate primele trei meciuri pe care le va sustine FC Viitorul in play-out

In stabilirea punctajelor de start in play out, au beneficiat de rotunjire sase echipe, printre care si FC Viitorul. Echipa constanteana evolueaza pentru a doua stagiune consecutiva in aceasta faza a campionatului.… [citeste mai departe]