Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a ordonat marți, 15 februarie, intoarcerea in garnizoane a unor unitați desfașurate in apropierea graniței cu Ucraina, un prim semn de relaxare, prezența acestora starnind temeri privind o invazie, pe fondul tensiunilor ruso-occidentale. Anunțul a intervenit chiar inainte de sosirea la Moscova…

- Deci, Rusia nu are niciun motiv (nici real și nici fabricat) și niciun obiectiv strategic pentru invadarea Ucrainei. Ba, mai mult, Moscova zice raspicat ca nu are nicio intenție sa atace Ucraina. În asemenea condiții, tot ce le ramâne comentatorilor de politica externa și de securitate…

- Mircea Geoana, secretar general adjunct al NATO, a declarat, duminica, la Romania TV , ca țara noastra are asigurata securitatea in cazul izbucnirii unui razboi la scara larga in Ucraina, datorita statutului de stat membru al Alianței Nord-Atlantice. „Nu exista niciun motiv de ingrijorare pentru Romania.…

- Premierul britanic Boris Johnson și președintele rus Vladimir Putin au convenit miercuri asupra necesitații de a gasi o „rezolvare pașnica” a crizei ucrainene, a declarat Downing Street dupa o conversație telefonica între cei doi lideri, potrivit AFP.Aceștia au convenit sa aplice…

- Kremlinul l-a atacat miercuri pe Boris Johnson pe care l-a descris ca fiind „complet confuz” și a ridiculizat „prostia și ignoranța” politicienilor britanici dupa ce prim-ministrul de la Londra a anulat un apel telefonic pe care trebuia sa îl aiba cu președintele rus Vladimir…

- Rusia continua presiunile militare asupra Ucrainei si este evident pericolul unei invazii militare, a afirmat premierul Marii Britanii, Boris Johnson, în cursul vizitei la Kiev, avertizând ca Administratia de la Moscova ameninta si alte state, inclusiv Republica Moldova si Georgia, transmite…

- Premierul britanic Boris Johnson va discuta marți, in capitala Ucrainei, cu președintele Volodimir Zelenski, potrivit AFP, citata de Agerpres . Inainte de deplasarea la Kiev liderul de la Londra a dat asigurari ca țara sa ”va continua sa apere suveranitatea Ucrainei” și a facut apel la Rusia sa aleaga…

- Serviciul de securitate ucrainean (SBU) a anuntat luni ca a arestat un agent de informatii militar rus care planuia atacuri in portul ucrainean Odessa, de la Marea Neagra, transmite agenția Reuters, preluata de Agerpres . „Sarcina sa principala era de a perturba situatia politica in regiunea Odessa…