Reprezentanții Sindicatului Polițiștilor Europol atrag atenția ca, in perioada mandatului ministrului Lucian Bode, s-au inregistrat cele mai multe concursuri pentru funcțiile de șefi in MAI la care a participat un singur candidat. In marea lor majoritate, caștigatorii concursurilor erau și imputerniciți pe funcțiile respective, adica numiți politic. Totodata, nivelul de dificultate al subiectelor arata ca […]