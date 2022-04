Politistul zilei este Radu Valinte. Acesta a imobilizat un sofer beat care lovea o tanara Pe data de 19 aprilie agent șef principal de poliție Valinte Radu, a intervenit pentru aplanarea unui conflict, pe raza municipiului Iași._* Radu, polițist la investigații criminale in cadrul Secției nr. 3 Poliție Iași, se afla in timpul liber, cand a observat un conducator auto care provoca scandal in parcarea unui bloc, lovind o tanara și un autoturism. Radu nu a stat pe ganduri și a intervenit de indata, procedand la imobilizarea șoferului și conducerea acestuia la cea mai apropiata secție de poliție. Astfel, șoferul a fost preluat de colegii aflați in serviciu, iar intrucat emana halena alcoolica,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

