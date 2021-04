Stiri pe aceeasi tema

- Liderul de sindicat Viorel Șeicaru, etichetat drept „Polițistul torționar de la Secția 16”, a dezvaluit reporterilor SPYNEWS, in cadrul unui interviu exclusiv, oferit din arestul la domiciliu, ca el nu și-a facut decat meseria și ca se considera victima unor „grei” din Poliția Capitalei care au legaturi…

- Polițiștii de la Sectia de politie rurala Smeeni au fost sesizați prin apel SNUAU 112 de catre un barbat in varsta de 40 de ani, din Scutelnici, cu privire la faptul ca in aceeași seara, un tanar ar patruns in locuința unei vecine și ar fi amenințat-o cu acte de violența pentrua obține o suma de bani.

- La data de 19 martie 2021, Secția 1 Poliție Rurala Feldioara a fost sesizata de catre bunicul unei minore, in varsta de 12 ani din localitatea Teliu, județul Brașov, cu privire la faptul ca nepoata sa a plecat de la domiciliu la data de 18 martie 2021, in jurul orei 18.00 și nu a revenit pana in prezent.…

- Unul dintre cele mai mari sindicate din Ministerul de Interne, cu aproape 7.000 de membri in toate structurile de poliție, este condus de doi inculpați: un fost polițist cu dosar penal pentru evaziune fiscala și incepand de vineri, de un agent arestat preventiv dupa ce impreuna cu mai mulți subalterni…

- Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a lansat o dezbatere publica pe pagina sa de Facebook, prin care iși propune sa afle ce fel de societate iși doresc bucureștenii: una cu reguli stricte, ca in...

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, in anii 2019-2020, la Sectia 5 Politie Craiova, au fost primite doua sesizari formulate de doua femei din Craiova cu privire la faptul ca „au fost hartuite prin transmiterea mai multor mesaje care le-au creat o stare de temere”.

- „Daca nu ne ajuta tanara polițista nu reușeam sa ne continuam drumul! Vrem sa-i mulțumim și sa o felicitam!” Așa a inceput mesajul celor doi tineri din Constanța, pe care agentul de poliție Morariu Florina i-a ajutat sa iasa dintr-un impas. „I-am observat din mașina in timp ce ma duceam la un eveniment…

- Subprefectul de Timis, Elena Popa, diagnosticata cu COVID-19, a murit duminica, la Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului ”Victor Babes” din Timisoara. ”Cu adanc regret, colectivul Institutiei Prefectului Judetul Timis anunta decesul subprefectului Elena Popa. Transmitem sincere condoleante…