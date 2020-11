Stiri pe aceeasi tema

- Croatia a facut marti un nou pas catre intrarea în programul Visa Waiver dupa ce a semnat un acord de cooperare cu SUA privind comunicarea datelor pasagerilor, au anuntat ministrul de interne croat Davor Bozinovic si ambasadorul american la Zagreb Robert Kohorst, relateaza agentia de stiri croata…

- Cea mai mare amenda data vreodata unui șofer din Romania depașește 20.000 de lei și a fost “acordata“ unui tanar din județul Suceava. Tanarul de 20 de ani s-a ales cu permisul suspendat pana in anul 2024, pentru nu mai puțin de 16 nereguli la regimul rutier și este “beneficiarul” celei mai mari amenzi…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat afirma, intr-o postare pe Facebook, ca niciodata nu va fii auzit afirmand ca a pierdut o lupta, pentru ca acest lucru ar insemna implicit ca nu mai avem ce face, ceea ce nu este deloc adevarat, referindu-se la efoturile pentru prevenirea raspandirii COVID-19. …

- Si in acest an, campania „Blood Network” a avut un real succes, chiar daca s-a desfasurat in alte conditii fata de cele cu care eram obisnuiti pana acum. Peste 4.300 de vieti din Romania au fost salvate dupa ce peste 1.450 de persoane au donat sange prin campania amintita, lansata de organizatorii Untold…

- "Untold, Neversea, ARTmania, Electric Castle, Summer Well vor fi sprijinite de Guvern! Industria organizatoare de evenimente culturale mari a fost nevoita sa-si intrerupa activitatea complet pentru cel putin un an. Pierderile au fost mari atat pentru organizatorii evenimentelor, cat si pentru iubitorii…

- Ludovic Orban a fost intrebat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta in judetul Dolj, despre situatia azotatului de amoniu din Portul Constanta. “In port exista o cantitate mare de azotat de amoniu, dar care azotat de amoniu este contractat si urmeaza sa fie transportat catre destinatii. In…