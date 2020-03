Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 36 de ani si o femeie de 30 de ani au fost prinsi de politistii constanteni, dupa ce au vandut 11 doze de cocaina catre o alta persoana. Barbatul a fost retinut, femeia fiind cercetata sub control judiciar, potrivit news.ro.Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie…

- Trei percheziții in județele Cluj și Salaj au efectuat pe 14 februarie polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj-Napoca, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca. Descinderile au avut loc la persoane banuite de punerea in circulație de valori falsificate…

- Politistul britanic insarcinat cu protectia lui David Cameron si-a uitat pistolul si pasaportul sau si al fostului premier britanic in toaleta unui avion, semanand panica, dezvaluie presa britanica, relateaza AFP, citata de Adevarul.Incidentul a avut loc in timpul unui zbor catre Regatul Unit de pe…

- Ziarul Unirea VIDEO: PERCHEZIȚII de amploare ale BCCO Alba la persoane banuite de PROXENETISM: 3 persoane au fost reținute, iar alte 5 au mandate de aducere VIDEO: PERCHEZIȚII de amploare ale BCCO Alba la persoane banuite de PROXENETISM: 3 persoane au fost reținute, iar alte 5 au mandate de aducere…

- Ziarul Unirea Percheziții de amploare intr-un caz de falsificare de bani și inșelaciune in județele Alba și Sibiu! 9 mandate de aducere pentru o grupare care ar fi falsificat peste 2.000 de euro pentru a cumpara animale Percheziții de amploare intr-un caz de falsificare de bani și inșelaciune in județele…

- Politistii de la Biroul de Combatere a Crimei Organizate, impreuna cu jandarmii, au facut, marti dimineata, mai multe perchezitii, in Timis... The post Perchezitii in Timis. Fete cu dizabilitati, puse sa se prostitueze appeared first on Renasterea banateana .

- Ieri, 9 decembrie, politistii Brigazii de Combatere a Crimei Organizate Cluj-Napoca – Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Maramures, impreuna cu procurori D.I.I.C.O.T. – Structura Centrala, au efectuat sase perchezitii domiciliare si sase perchezitii auto, pe raza orasului Viseu de Sus…