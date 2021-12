Stiri pe aceeasi tema

- Ionut T., in varsta de 36 de ani, transporta 9.400 de pachete cu tigari de contrabanda. Fiind testat cu aparatul Drug Test, individul ar fi consumat cocaina. Masina sa, inmatriculata in Germania, fusese radiata din circulatie dar avea aplicate numere de inmatriculare din Italia. Pe langa toate, suceveanul…

- Mașina inmatriculata in Alba, implicata intr-un accident in Bistrița: Șoferul baut a incercat sa se faca nevazut Mașina inmatriculata in Alba, implicata intr-un accident in Bistrița: Șoferul baut a incercat sa se faca nevazut Un autovehicul inmatriculat in Alba și condus de un barbat din Bistrița a…

- O mașina condusa de un tanar de 21 de ani din Bistrița s-a rasturnat in afara parții carosabile, iar in urma impactului s-a facut praf. Evenimentul s-a pentrecut pe un Drum Comunal din Cepari. In aceasta zi, polițiștii au intervenit la un eveniment produs in Cepari. O mașina condusa de un tanar de 21…

- Directorul unui liceu din municipiul Sfantu Gheorghe, care ar fi incercat, prin constrangere, sa determine un cadru didactic sa renunte la postul obtinut prin concurs, in beneficiul altei persoane, a fost pus sub control judiciar, fiind acuzat de santaj. Parchetul de pe langa Judecatoria Sfantu Gheorghe…

- O noua tragedie pe soselele din Prahova. Un carutas in varsta de 33 de ani si-a pierdut viata in urma unui accident produs pe drumul judetean 101B, pe raza comunei Bratasanca. Potrivit IJP Prahova, un autoturism condus de un barbat in varsta de 31 de ani a intrat in atelajul hipo, iar in urma impactului,…

- Doi pacienti care au murit in conditii suspecte la Spitalul Judetean Galati au fost deshumati, marti, dupa o decizie a procurorilor de la Curtea de Apel Galati. Procurorii fac cercetari pentru ucidere din culpa, anunța news.ro. Parchetul de pe langa Curtea de Apel Galati a preluat ancheta…

- La data de 23 noiembrie 2021, in jurul orei 01,20, polițiștii din Sebeș au intervenit la un accident rutier care a avut loc pe strada Mihail Kogalniceanu din Sebeș, in zona unui sens giratoriu. Din primele cercetari, a rezultat ca un barbat de 33 de ani, din Sibiu, in timp ce conducea un autoturism,…

- Un tanar de 14 ani a murit sambata dimineața iar alți trei minori au fost ușor raniți intr-un accident produs in județul Arad. Potrivit IPJ Arad, accidentul a avut loc in apropierea localitații Berechiu. O mașina in care se gaseau 5 persoane a parasit partea carosabila, a lovit un parapet și s-a rasturnat…