Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat ca a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpa in urma decesului pilotului Adrian Cernea care participa la un concurs de off road, iar la un moment dat masina in care se afla a fost surprinsa de viitura, relateaza News.ro. Bode a adaugat ca nu intelege…

- Dispozitivul explozibil a fost montat in interiorul masinii omului de afaceri Ioan Crisan, ceea ce arata un mod diferit de operare, a declarat vineri ministrul de Interne, Lucian Bode. Reamintim ca in 29 mai omul de afaceri Ioan Crișan a murit dupa ce i-a explodat masina in parcarea unui supermarket…

- Un autoturism a fost abandonat pe mijlocul drumului, pe DJ 107 T, in Maguri Racatau.Cel care a facut fotografiile a spus ca șoferul era plecat și mașina lasata acolo. Este inexplicabil ce s-a intamplat, pentru ca mașina nu era lovita. Probabil, șoferul a derapat și motorul nu a mai pornit.

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a avut luni prima reacție in cazul uciderii unui om de afaceri din Arad, el spunand ca s-au incheiat cercetarile la fata locului, ca sunt luate in calcul mai multe ipoteze de lucru si au fost audiați mai mulți martori – membri ai familiei, angajati si apropiati. …

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, susține ca in cazul mașinii care a fost aruncata in aer la Arad s-au mobilizat cei mai buni specialiști din cadrul MAI. Bode a dat asigurari ca este un incident izolat și nu vor urma alte atentate. ”Am fost informat imediat dupa ce s-a produs și la scurt…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, afirma ca PNL are "obligatia" de a se pregati pentru anul 2024 "cu un proiect politic valoros, vizionar, adaptat contextului actual si noilor tendinte din societate". "PNL are nevoie de o echipa cu viziune care gandeste indraznet, pentru ca provocarile anului 2024…