- Proteste violente in Franța, dupa moartea unui adolescent provocata de un polițist. Aproape 200 de persoane au fost arestate azi-noapte, iar 170 de polițiști au fost raniți, in strada fiind mobilizate zeci de mii de forțe de ordine.

- Proteste violente, soldate cu incendierea unor vehicule și zeci de arestari, au izbucnit in capitala Franței, noaptea trecuta, dupa ce un polițist a impușcat mortal, de la mica distanța, un șofer care, aparent, a refuzat sa opreasca mașina la ordinul ofiț

- Un copil de 15 ani, din Craiova, a fost arestat dupa ce a impușcat cu un pistol de airsoft un tanar de 18 ani, potrivit Realitatea. Incidentul a avut loc noaptea și totul ar fi pornit de la un conflict spontan intre cei doi. La un moment dat, minorul ar fi scos pistolul airsoft și […]

- China a desfasurat saptamana trecuta un avion de recunoastere deasupra apelor Pacificului, la est de Taiwan, care - potrivit media chineze - a monitorizat si a adunat informatii despre un exercitiu la care au participat fortele navale ale SUA, Japoniei, Frantei si Canadei.

- Proteste de amploare au avut loc marți la Paris, dar și in alte orașe franceze. Sindicatele au ieșit din nou in strada, intr-o incercare de a forța guvernul sa revina asupra creșterii varstei de pensionare. Manifestații au avut loc și pe aeroportul din Orly, unde s-au inregistrat intarzieri. Și au fost…

- Un adolescent palestinian a fost impuscat mortal, luni, in confruntari cu militari israelieni produse in apropierea orasului Ierihon, in Cisiordania, anunta autoritatile medicale palestiniene, conform cotidianului The Times of Israel.

- O crima cumplita socheaza Franta: o fetita de numai 5 ani, dintr-o familie de origine romana, a fost ucisa, iar politia a pus sub acuzare un adolescent de 15 ani, care fusese eliberat recent dintr-un centru de detentie pentru minori. Corespondenta RRA Daniela Coman, are detalii: Crima din oraselul Rambervilliers,…

- Un tanar de 33 de ani, din satul Holda, județul Suceava, a fost impușcat mortal, in aceasta dimineața, in curtea unei locuințe, transmite Rador.Barbatul participa la sacrificarea unui taur, dar animalul a devenit agitat și stapanul a tras un foc asupra lui cu arma de vanatoare pe care o deține legal.…