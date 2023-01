Stiri pe aceeasi tema

- Este ancheta interna la IPJ Cluj dupa ce un tanar de 20 de ani, incatușat și pus la pamant de oamenii legii, ar fi fost calcat de doua ori pe cap de unul dintre agenții de Poliție. Un echipaj de poliție a fost filmat pe Calea Turzii, din municipiul Cluj-Napoca, in noaptea de 25 spre […] The post Acuzații…

- Tanarul calcat de doua ori pe cap de un polițist, in timp ce era incatușat, a fugit de oamenii legii dupa un scandal pe strada Republicii. Polițistul este cercetat acum. Știri de Cluj a prezentat public in exclusivitate imaginile cu reținerea tanarului și momentul in care este calcat pe cap de polițistul…

- Un scandal a izbucnit sambata dimineața intr-un local din Cluj-Napoca. Un tanar a devenit recalcitrant dupa ce a fost nevoit sa iasa din localul care s-a inchis. Acesta a fost pus la pamant de polițiști și incatușat.

- Un tanar polițist a comis-o rau de tot in prima sa zi de munca! Acesta a pierdut incarcatorul cu 15 gloanțe de la arma de serviciu. Polițistul de la Secția 12 din București și-a dat seama de greșeala la ieșirea din schimb. Dupa cele intamplate, Poliția Capitalei a declanșat imediat o ancheta pentru…

- Jordan Bardella este noul președinte al partidului anti-imigratie fondat de tatal lui Le Pen. Apropiații spun ca este favoritul lui Marie Le Pen de cand acesta s-a inscris in partid, la 16 ani. Le Pen a decis sa se retraga dupa ce a condus partidul timp de 11 ani.

- Marți, 1 noiembrie 2022, polițiștii de investigații criminale din Baia de Arieș, cu sprijinul polițiștilor Postului de Poliție Albac, au identificat și au reținut un tanar de 24 de ani, din Baia de Arieș, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Campeni.…

- INTERVIU. Stephane Demol (56 de ani) era, la ora semifinalei Anderlecht - Steaua din campania '85-'86 a CCE, cel mai tanar jucator din echipa-tip a belgienilor. Titularizat in tur, stoperul a fost lasat pe banca in Ghencea, moment pe care i-l reproșeaza și acum antrenorului Arie Haan, intr-un interviu…

- Tribunalul Suceava s-a pronunțat vineri in cazul unei agresiuni care a avut loc la inceputul anului 2018 in fața unei discoteci din Moldovița. In dosar au fost trimise in judecata patru persoane, din care doua și-au aflat pedepsele, care nu sunt inca definitive, inca de anul trecut. Acum, ...