Poliţistul drogat şi beat, care a accidentat cu mașina o tânără în Caracal, este cercetat în libertate Anchetatorii au decis ca tanarul lor coleg, care a accidentat cu mașina o femeie dupa ce s-a urcat la volan drogat și beat, sa fie cercetat in stare de libertate. Accidentul s-a produs in Caracal, orașul natal al polițistului. El este polițist la Constanța, iar superiorii lui vor decide daca va fi sau nu suspendat din funcție. Dupa accident, o apropiata a tanarului a incercat sa ia vina asupra ei și sa convinga autoritațile ca ea a condus. Polițiștii au constatat insa ca el a condus și baut, și drogat. Etilotestul a aratat o valoare de 0,56mg de alcool pur in aerul expirat, in timp ce aparatul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

