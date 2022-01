Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist din Buzau – cercetat disciplinar dupa ce ar fi consumat droguri și s-ar fi dus imbracat in uniforma la prostituate, unde a refuzat sa plateasca – a provocat, sambata, un accident rutier și a refuzat prelevarea de probe biologice, motiv pentru care s-a ales cu dosar penal. “In noaptea de…

- Un agent de politie din Ramnicu Sarat este cercetat penal dupa ce a provocat un accident rutier, in noaptea de vineri spre sambata, pe un drum judetean, in localitatea Topliceni, si a refuzat testarea alcoolemiei, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Buzau. Politistul este deja anchetat…

