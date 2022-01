Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist local din Sibiu a lovit un om al strazii, chiar in centrul orașului, pentru ca acesta nu purta masca de protecție. Incidentul a avut loc in cursul zilei de sambata și a fost surprins de camera de bord a unui șofer. In imagini se poate vedea ca polițistul local traverseaza strada, se indreapta…

