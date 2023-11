Stiri pe aceeasi tema

- Polițistul lovit cu pumnul de un tanar de 20 de ani nu a avut șanse. Ajuns la spital, unde a stat in coma doua saptamani, a decedat. Polițistul din Pitesti fusese lovit de un tanar in noaptea de sambata spre duminica, agresorul fiind ulterior retinut. Primaria Pitesti anunta intr-un comunicat ca agresiunea…

- Vești noi despre Adrian Kreiner, omul de afaceri atacat de trei indivizi mascați in propria casa. Din nefericire, barbatul s-a stins din viața, in c ursul serii de marți, in timp ce se afla la spital. Insa, cei trei barbații care i-au spart locuința sunt in continuare de negasit.

- Un barbat a fost batut cu bestialitate de un grup de hoți, in Sibiu. Incidentul a avut loc in noaptea de duminica spre luni, atunci cand trei indivizi, care purtau cagule, au intrat in vila barbatului pentru a-l jefui. Fiica si iubita lui se aflau si ele in casa. Barbatul a fost batut de cei…

- O adolescenta de 17 ani, din Iași, a batut cu pumnii si picioarele o jandarmerita, dupa ce convins-o sa o duca neincatusata pana la autospeciala politiei. Tanara este acum arestata pentru 30 de zile, iar victima a avut nevoie de aproape 2 saptamani de ingrijiri la spital.Un echipaj a fost chemat…

- Un eveniment rutier s-a produs in dimineața zilei de marți, 3 octombrie, in municipiul Pitești. Este vorba despre un accident care a avut loc pe bulevardul Nicolae Balcescu, in care au fost implicate un autoturism și o motocicleta. Citește și: Pitești. Minora disparuta. Poliția face cautari Potrivit…

- Un baiat de 15 ani a fost batut și atacat cu un electroșoc de un coleg de 14 ani in curtea gimnaziului, la Ialoveni, localitatea Malcoci. Totul s-a intamplat la data de 4 septembrie, in jurul orei 13:00. Copilul de 15 ani a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital pentru ingrijiri…

- Caz ȘOCANT in Alba: Un barbat de 57 de ani a MURIT dupa ce a fost batut cu salbaticie. Suspectul, un tanar de 19 ani Caz ȘOCANT in Alba: Un barbat de 57 de ani a MURIT dupa ce a fost batut cu salbaticie. Suspectul, un tanar de 19 ani Un tanar de 19 ani din Alba a fost trimis in judecata pentru savarșirea…

- Un barbat din Alba a murit in spital dupa ce a fost batut cu salbaticie de un tanar. Vinovatul, trimis in judecata de procurori Un tanar in varsta de 19 ani din Alba a fost trimis in judecata pentru infracțiunea de lovituri cauzatoare de moarte. Dosarul a fost inregistrat la Tribunalul Alba pe data…